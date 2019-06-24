В центрі Львова хочуть звести новий готель зі сквером на даху

Поруч із ТРЦ «Форум Львів» планують збудувати новий готельний комплекс із закладами торгівлі та громадського харчування. Про це йдеться у детальному плані території, обмеженої вул. П. Куліша, вул. Академіка А. Люльки, просп. В. Чорновола, вул. Медовою, який опублікований на сайті міської ради. Про це повідомляє Львівський портал.

Розроблений детальний план (ДПТ) охоплює територію площею 0,6 га у самому центрі Львова, неподалік від ТРЦ «Форум». Вона входить в історичний ареал міста, а будівництво в такій зоні є обмеженим.

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Згідно з документом, будівництво планують вести на трьох земельних ділянках, на яких розташовані нежитлові будівлі. Їх збираються зносити.

Відтак на вул. Люльки планують звести 5-поверховий готель на 26-29 номерів.

Водночас детальний план території передбачає будівництво ще й цілого готельного комплексу, який складатиметься з кількох сполучених між собою будівель на 5-6 поверхів і підземного паркінгу. Входи і в’їзди здійснюватимуться з просп. В. Чорновола та з вул. П. Куліша. Загалом такий комплекс матиме до 170 номерів, а також торгові заклади й кафе.

Також у детальному плані території, обмеженої вул. П. Куліша, вул. Академіка А. Люльки, просп. В. Чорновола, вул. Медовою, передбачили ремонт інженерних мереж і дощової каналізації, впорядкування автомобільного руху та паркування, встановлення підземних смітників, озеленення та нове освітлення. В існуючих довколишніх будівлях, більшість із яких є пам’ятками архітектури, проведуть гідроізоляцію фундаментів.