Кожна друга пісня на радіо звучить українською мовою

З 2016 року, відколи в Україні ввели мовні квоти на радіо і телебаченні, суттєво зросла частка україномовного продукту: пісень та передач. На Львівщині в ефірах радіостанцій побільшало україномовних пісень на 61%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нацрада промоніторила місцеві і регіональні радіостанції на дотримання вимог квотування україномовної пісні і мови ведення передач. Перевірка продемонструвала, що 53% пісень, що лунають по радіо, – україномовні. Тобто українською мовою звучить кожна друга пісня.

Показник у 53% є середнім і перевищує минулорічний на 5%. Таким чином законодавча норма щодо квотування перевиконана на 18%.

В 11 областях частка україномовних пісень на радіо значно перевищила 50%:

Сумська область – 81%

Рівненська – 80%

Тернопільська – 78%

Івано-Франківська – 71%

Волинська– 63%

Львівська – 61%

Харківська – 56%

Херсонська – 54%

Чернівецька – 53%

Донецька – 52%

Кіровоградська – 50%

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За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, найбільшу динаміку росту україномовних пісень зафіксували у Сумській області (на 22%), Харківській (на 20%), Херсонській (на 12%), Полтавській (на 9%) та Чернівецькій областях (на 8%).

Натомість мінімальні показники виконання квот продемонстрували Хмельницька область – 36% і Дніпропетровська область – 38%.

«Швидше за все це викликано тим, що розвиток місцевого і регіонального радіомовлення не дуже потужний і не дуже активний у цих областях», – розповів Максим Онопрієнко.

Щодо обсягу перед українською мовою на радіо, то станом на перше півріччя 2019 року абсолютними лідерами є Волинь, Рівненщина і Хмельниччина – 100%. Слідом йдуть Чернівецька (99%), Львівська (98%), Чернігівська (97%) й Івано-Франківська (97%) області.

Також суттєво побільшало україномовних передач у радіоефірах у Донецькій області (8%), Миколаївській і Полтавській (по 5%), Сумській, Харківській, Київській областях і в Києві (по 4%).

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила Закон України «Про мовні квоти», згідно з яким частка україномовних пісень на радіо і телебаченні має бути не меншою ніж 35%, обсяг ведення передач державною мовою – не менш ніж 60%.

Російськомовна «попса» настільки заполонила вітчизняні теле- і –радіоефіри, що станом на 2015 рік рівень української музики становив менше 5%. Львівський портал писав про те, яким чином на відродження української пісні вплинули мовні квоти, а також чи можливо її зробити трендом. Детальніше про це та не тільки читайте у нашому матеріалі за посиланням.