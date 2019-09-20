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У міськраді Львова боротимуться із корупцією

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет затвердив перелік антикорупційних заходів, які проводитимуть у Львівській міськраді упродовж 2019-2020 років. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Антикорупційні заходи стосуватимуться діяльності виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їй комунальних підприємств, установ, організацій.

«Документ складається з заходів, які передбачають відкритість та прозорість для громадян з боку міської ради, прозоре використання публічних коштів та майна, покращення і запровадження чогось нового щодо внутрішнього контролю, а також налагодження міжвідомчої співпраці з державними органами. Прийняття цього документу дозволить поступово створювати умови та правила, які запобігають створенню корупційних ризиків і порушень, пов’язаних з корупцією», – розповіли членам виконкому під час обговорення.

Згідно з рішенням, на сайті міськради Львова почнуть публікувати дані про час та місце проведення, порядок денний і протоколи засідань Архітектурно-містобудівної ради, комісії щодо встановлення літніх майданчиків, комісії з перейменування вулиць, скверів і споруд, а також комісії з безпеки дорожнього руху. На сайті Львівської міськради оприлюднюватимуть й інформацію про кошти, витрачені із бюджету на кожен об’єкт.

Також у мерії розширять використання системи Prozorro.Продажі. Через неї не лише надаватимуть в оренду і продаватимуть комунальне майно, а й погоджуватимуть такі види діяльності як сезонна і пересувна торгівля, розміщення МАФів.

Водночас у Ратуші мають врегулювати питання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету, розробивши спеціальний нормативно-правовий акт, впровадити антикорупційну і регуляторну експертизу актів виконавчих органів і самих посадовців.

Протягом 2019-2020 років у мерії мають провести ще такі заходи антикорупційного характеру:

  • використання і популяризація інструменту участі громадян у питання, які передбачають їхнє залучення;
  • підготовка концепції функціонування підрозділу внутрішнього контролю та аудиту у структурі виконавчих органів міської ради за стандартами Косо Інтосай (COSO INTOSAI);
  • впровадження стандартів Добровільної ініціативи широкого кола зацікавлених сторін – CoST (Construction Sector Transparency Initiative);
  • розширення функціоналу інструментів електронного врядування (внутрішнього документообігу та електронних адміністративних послуг («Портал мешканця»);
  • налагодження міжвідомчої співпраці з правоохоронними, фіскальними, судовими та іншими органами з метою об’єднання зусиль для запобігання корупції;
  • забезпечення відкритого доступу до офіційної електронної платформи для допомоги людям у відкритті та здійсненні підприємницької діяльності.

Впровадження всіх вищезгаданих антикорупційних заходів має координувати спеціальна робоча група, до якої, крім депутатів і посадовців, увійшли активісти і науковці.

Прозвітувати про виконання всіх заходів у міськраді мають до 1 березня 2020 року.

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