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За психологічне домашнє насильство тирану на Львівщині загрожує до двох років тюрми

Ольга Денисяка

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На Золочівщині чоловіку, який неодноразово кривдив співмешканку, загрожує позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

В Золочівський відділ поліції від початку літа надійшло три звернення від 40-річної мешканки одного із сіл району про те, що її 31-річний співмешканець вчиняє домашнє насильство.

Під час розгляду заяв жінки дільничні офіцери поліції проводили профілактичні бесіди зі зловмисником та склали два адміністративні протоколи за ч.1 та ч.2 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).

Проте чоловік і надалі продовжував кривдити потерпілу. Втретє жінка звернулася до правоохоронців 15 вересня. За її словами, співмешканець продовжує завдавати їй психологічні страждання та погрожує фізичною розправою.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.126-1 КК України (домашнє насильство). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до двох років.

Домашнє насильство має різні форми та прояви – фізичне, психологічне, економічне, сексуальне. Якщо до вас застосовують якесь із них, то повідомте про це на оперативну лінію 102 або зверніться у найближчий відділ поліції.

Львівський портал раніше писав, що у Львові функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.

Цього року на домашнє насильство поскаржилось уже 17 тисяч українців. Також щороку понад 600 жінок в Україні гинуть через такого роду знущання, а до трьох мільйонів дітей стають жертвами та свідками різних категорій насильства.

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