У Буському районі виявили незаконний скид решток курей

На території Утішківської сільської ради, що в Буському районі, екологи виявили ділянку площею 600 кв м, засмічену рештками курей. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

«Біля хутору Переставки на вулиці Зарічній на відстані 2-8 м від меліоративної канави землі засмічено побічними продуктами тваринного походження від забою курей (пір’я, нутрощі)», – йдеться у повідомленні.

Всі рештки птиці скинули у яму, сама територія забруднення сягає 600 кв м. Екологи відібрали проби ґрунту і відправили їх на лабораторне дослідження.

Про самовільний скид тваринних решток інспектори Держекоінспекції повідомили правоохоронців та місцеву владу.

Нагадаємо, найчастіше незаконні скиди тваринних решток виявляють у Жовківському районі. Нещодавно біля села Боянець знайшли чергове звалище тваринних відходів, а також спіймали «на гарячому» людей, які закопували їх у землю.

Як раніше розповідав Львівському порталу Ігор Муравський, у деяких селах району місцеві мешканці, ведучи підприємницьку діяльність, продукують до 10 тонн тваринних відходів. І замість того, щоб їх законно утилізовувати на Укрветсанзаводі, рештки просто викидають у поля.

Один із перших стихійних скотомогильників виявили у лютому 2017 року біля села Боянець Жовківського району. Тоді його площа становила близько 3 га, однак зараз його розміри тільки збільшились. Влітку цього року звалище тваринних рештків просто засипали піском для того, щоб його замаскувати.

Згодом екологи відібрали проби ґрунту на території цього скотомогильника. Результати експертизи довели, що довколишні землі є забрудненими. Через неліквідований скотомогильник Держінспекція Львівщини оштрафувала голову Боянецької сільської ради.

Нагадаємо, 11 серпня минулого року біля села Крехів Жовківського району також виявили несанкціонований скид близько шести тонн тваринних решток. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель). 23 вересня поблизу села Гринчуки знайшли ще один незаконний скид тваринних рештків, а на початку жовтня – поблизу села Хитрейки.

У середині листопада 2018 року черговий несанкціонований скид тваринних решток знайшли на території села Сопошин. Востаннє такі тваринні відходи знаходили між селами Великий Дорошів і Зашків у лютому цього року.

Фото: Держекоінспекція