На Жовківщині виявили черговий скотомогильник

Сьогодні, 17 листопада, на території села Сопошин, що у Жовківському районі, виявили несанкціонований скид тваринних рештків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог, депутат Жовківської райради Ігор Муравський, передає Львівський портал.

«В урочищі Стрільбище виявлені рештки тваринного походження – обвалочні кістки верхньої рогатої худоби. Площа становить близько 5 м кв», – написав Ігор Муравський.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, представники Держпродспоживслужби, селищний голова. Згодом виявлені тваринні рештки мають утилізувати на жовківській філії Укрветсанзаводу.

Зазначимо, на території Жовківського району активісти й екологи регулярно виявляють незаконні скиди тваринних решток. Як раніше розповідав Львівському порталу Ігор Муравський, у деяких селах району місцеві мешканці, ведучи підприємницьку діяльність, продукують до 10 тонн тваринних відходів. І замість того, щоб їх законно утилізовувати на Укрветсанзаводі, рештки просто викидають у поля.

Один із перших стихійних скотомогильників виявили у лютому 2017 року біля села Боянець Жовківського району. Тоді його площа становила близько 3 га, однак зараз його розміри тільки збільшились. Влітку цього року звалище тваринних рештків просто засипали піском для того, щоб його замаскувати.

Згодом екологи відібрали проби ґрунту на території цього скотомогильника. Результати експертизи довели, що довколишні землі є забрудненими. Через неліквідований скотомогильник Держінспекція Львівщини оштрафувала голову Боянецької сільської ради.

Нагадаємо, 11 серпня біля села Крехів Жовківського району також виявили несанкціонований скид близько шести тонн тваринних решток. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель). 23 вересня поблизу села Гринчуки знайшли ще один незаконний скид тваринних рештків, а на початку жовтня – поблизу села Хитрейки.

Фото: Ігор Муравський