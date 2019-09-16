Спалах чуми у Стрийському районі: на фермі завершили забій свиней

Станом на сьогодні, 16 вересня, на ТзОВ «Галичина-Захід» у селі Кавсько Стрийського району завершився забій свиней, який розпочали зі середини серпня. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

«Роботи із забою тварин завершені, загальна кількість свинних туш – 102 204. Також облаштовано 9 котлованів для утилізації свиней. Станом на ранок 16 вересня проводиться дозаповнення дев’ятого котловану дровами та шинами, триває спалювання усіх забитих тварин», – йдеться у повідомленні.

Загалом до ліквідації надзвичайної ситуації залучили 196 працівників ДСНС, Держпродспоживслужби, ТзОВ «Галичина Захід», а також 28 одиниць техніки.

Нагадаємо, 16 серпня на території свиноферми біля села Кавське Стрийського району зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин.

За даними ДСНС Львівщини, спалах стався на ТзОВ «Галичина-Захід» – сільськогосподарській компанії із 100% іноземним капіталом. На фермі існує 100 000 голів свиней.

Для боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Стрийщині залучили Нацгвардію.

Додамо, що африканська чума свиней – вiрусне захворювання свійських i диких свиней. Воно не є небезпечним для людини, але разом з тим є дуже заразним для домашніх та диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих i здорових тварин, а також через продукти. Про те, як вберегти тварин від африканської чуми, читайте тут.