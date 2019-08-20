Для боротьби із спалахом африканської чуми свиней на Стрийщині залучили Нацгвардію

З 19 серпня поблизу села Кавське Стрийського району, де було зафіксовано падіж поголів’я у зв’язку із наявністю збудника африканської чуми свиней, з метою проведення карантинно-обмежувальних заходів на ветеринарно-поліцейських постах залучили військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба Західного територіального управління Національної гвардії України.

«На дорогах при в’їзді до епізоотичного осередку, на виконання рішення ДНПК для запобігання розповсюдження збудника АЧС, нацгвардійці несуть службу на постах разом із працівниками поліції та за участі працівників управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини цілодобово. На даний час в районі задіяні всі сили для недопущення розповсюдження африканської чуми свиней», — йдеться у повідомленні.

Як інформував Львівський портал, 16 серпня на території свиноферми біля села Кавське Стрийського району зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин.

За даними ДСНС Львівщини, спалах стався на ТзОВ «Галичина-Захід» – сільськогосподарській компанії із 100% іноземним капіталом. На фермі існує 100 000 голів свиней.

Фото: Нацгвардії