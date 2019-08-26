На Стрийщині через спалах африканської чуми утилізували майже 27 тисяч туш свиней

Через спалах африканської чуми у Стрийському районі Львівщини утилізували 26 тисяч 943 туш свиней. Про це інформують у ГУ ДСНС у Львівській області.

«Станом на 06.00 год. 25 серпня всього облаштовано 7 котлованів для утилізації свиней, у 3-ох котлованах проводилось спалювання туш свиней, четвертий та п’ятий котлован підготовлені тушами свиней та горючими матеріалами для спалювання, всього закладено та утилізовано 26 943 туш. Продовжуються роботи щодо забою та вивезенню свиней», – йдеться у повідомленні.

Як інформував Львівський портал, 16 серпня на території свиноферми біля села Кавське Стрийського району зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин.

За даними ДСНС Львівщини, спалах стався на ТзОВ «Галичина-Захід» – сільськогосподарській компанії із 100% іноземним капіталом. На фермі існує 100 000 голів свиней.

Додамо, що для боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Стрийщині залучили Нацгвардію.