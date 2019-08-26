ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині через спалах африканської чуми утилізували майже 27 тисяч туш свиней

Вероніка Рой

|

Через спалах африканської чуми у Стрийському районі Львівщини утилізували 26 тисяч 943 туш свиней. Про це інформують у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

«Станом на 06.00 год. 25 серпня всього облаштовано 7 котлованів для утилізації свиней, у 3-ох котлованах проводилось  спалювання туш свиней, четвертий та п’ятий котлован підготовлені тушами свиней та горючими матеріалами для спалювання, всього закладено та утилізовано 26 943 туш. Продовжуються роботи щодо забою та вивезенню свиней», – йдеться у повідомленні.

Як інформував Львівський портал,  16 серпня на території свиноферми біля села Кавське Стрийського району зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин.

За даними ДСНС Львівщини, спалах стався на ТзОВ «Галичина-Захід» – сільськогосподарській компанії із 100% іноземним капіталом. На фермі існує 100 000 голів свиней.

Додамо, що для боротьби зі спалахом африканської чуми свиней на Стрийщині залучили Нацгвардію.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...