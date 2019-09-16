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Четверо львівських спортсменів отримали президентські стипендії

Наталя Дуляба

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Четверо львівських спортсменів, які вибороли медалі на чемпіонаті Європи-2019, та їхні тренери отримали президентські стипендії. Про це йдеться в указі президента володимира Зеленського №695, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Стипендії по 5 000 та 7 000 гривень Володимир Зеленський призначив трьом львівським борчиням та спортсмену з кульової стрільби, які вибороли медалі під час Європейських ігор-2019:

  • Лілія Горішня – срібна призерка чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної, 5 000 гривень;
  • Тетяна Кіт – срібна призерка чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної, 5 000 гривень;
  • Оксана Лівач – чемпіонка Європи 2019 року з боротьби вільної, 7 000 гривень;
  • Павло Коростильов – чемпіон Європи 2019 року зі стрільби кульової, 7 000 гривень.

Також президентські стипедії отримуватимуть тренери спортсменів: Віталій Борисенко (5 000 гривень), Олександр Камінстький (7 000 гривень), Сергій Коростильов (3 500 гривень), Ісмет Салієв (4 000 гривень), Андрій Стаднік (7 000 гривень).

Нагадаємо, на Європейських іграх-2019, які проходили у Мінську наприкінці червня, збірна України посіла третє загальнокомандне місце. В активі наших спортсменів – 51 медаль, із яких 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.

Львівські спортсмени під час міжнародних змагань вибороли вісім медалей. За це їх ЛОДА відзначила призами і преміями, а Володимир Зеленський – орденами і медалями. Також всі восьмеро спортсменів отримали по 25 тисяч гривень премії від мерії Львова.

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