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Президент відзначив нагородами спортсменів зі Львівщини, які вибороли медалі на Європейських іграх

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський відзначив державними членів національної збірної команди України, які здобули призові місця на II Європейських іграх у м. Мінськ (Республіка Білорусь). Серед нагороджених є і представники Львівщини. Про це повідомляє НОК у Львівській області.

 

Орденом «За заслуги» II ступеня нагородили Станіслава Горуну – чемпіона з карате.

Орденом княгині Ольги III ступеня Зеленський нагородив:

  • Оксану Лівач – срібну призерку з боротьби вільної;
  • Олену Старікову – срібну призерку з велосипедного спорту;
  • Юлію Ткач – чемпіонку з боротьби вільної;
  • Юлію Хавалджи – срібну призерку з боротьби вільної.

Медаль «За працю і звитягу» отримали:

  • Павло Коростильов- бронзовий призер зі стрільби кульової;
  • Галина Мельник – бронзова призерка з карате;
  • Алла Черкасова – бронзова призерка з боротьби вільної.

За значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року відзначили й трьох тренерів Львівщини. Тренерам присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Зокрема, Зеленський відзначив:

  • Антона Нікуліна (тренера чемпіона з карате Горуни Станіслава та призерки Мельник Галини);
  • Олександра Ткача (тренера чемпіонки з боротьби вільної Ткач Юлії);
  • Ореста Тичка (тренера чемпіонки з велосипедного спору Соловей Ганни).

Як повідомляв Львівський портал, на Європейських іграх-2019 у Мінську збірна України посіла третє загальнокомандне місце. В активі наших спортсменів – 51 медаль, із яких 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.

Також повідомлялося, що восьмеро спортсменів зі Львова, які здобули призові місця на Європейських іграх, отримають по 25 тисяч гривень премії.

Фото: НОК у Львівській області

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