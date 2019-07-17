Президент відзначив нагородами спортсменів зі Львівщини, які вибороли медалі на Європейських іграх

Президент Володимир Зеленський відзначив державними членів національної збірної команди України, які здобули призові місця на II Європейських іграх у м. Мінськ (Республіка Білорусь). Серед нагороджених є і представники Львівщини. Про це повідомляє НОК у Львівській області.
Орденом «За заслуги» II ступеня нагородили Станіслава Горуну – чемпіона з карате.
Орденом княгині Ольги III ступеня Зеленський нагородив:
- Оксану Лівач – срібну призерку з боротьби вільної;
- Олену Старікову – срібну призерку з велосипедного спорту;
- Юлію Ткач – чемпіонку з боротьби вільної;
- Юлію Хавалджи – срібну призерку з боротьби вільної.
Медаль «За працю і звитягу» отримали:
- Павло Коростильов- бронзовий призер зі стрільби кульової;
- Галина Мельник – бронзова призерка з карате;
- Алла Черкасова – бронзова призерка з боротьби вільної.
За значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року відзначили й трьох тренерів Львівщини. Тренерам присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Зокрема, Зеленський відзначив:
- Антона Нікуліна (тренера чемпіона з карате Горуни Станіслава та призерки Мельник Галини);
- Олександра Ткача (тренера чемпіонки з боротьби вільної Ткач Юлії);
- Ореста Тичка (тренера чемпіонки з велосипедного спору Соловей Ганни).
Як повідомляв Львівський портал, на Європейських іграх-2019 у Мінську збірна України посіла третє загальнокомандне місце. В активі наших спортсменів – 51 медаль, із яких 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.
Також повідомлялося, що восьмеро спортсменів зі Львова, які здобули призові місця на Європейських іграх, отримають по 25 тисяч гривень премії.
Фото: НОК у Львівській області
Вероніка Рой