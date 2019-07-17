Президент відзначив нагородами спортсменів зі Львівщини, які вибороли медалі на Європейських іграх

Президент Володимир Зеленський відзначив державними членів національної збірної команди України, які здобули призові місця на II Європейських іграх у м. Мінськ (Республіка Білорусь). Серед нагороджених є і представники Львівщини. Про це повідомляє НОК у Львівській області.

Орденом «За заслуги» II ступеня нагородили Станіслава Горуну – чемпіона з карате.

Орденом княгині Ольги III ступеня Зеленський нагородив:

Оксану Лівач – срібну призерку з боротьби вільної;

Олену Старікову – срібну призерку з велосипедного спорту;

Юлію Ткач – чемпіонку з боротьби вільної;

Юлію Хавалджи – срібну призерку з боротьби вільної.

Медаль «За працю і звитягу» отримали:

Павло Коростильов- бронзовий призер зі стрільби кульової;

Галина Мельник – бронзова призерка з карате;

Алла Черкасова – бронзова призерка з боротьби вільної.

За значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року відзначили й трьох тренерів Львівщини. Тренерам присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Зокрема, Зеленський відзначив:

Антона Нікуліна (тренера чемпіона з карате Горуни Станіслава та призерки Мельник Галини);

Олександра Ткача (тренера чемпіонки з боротьби вільної Ткач Юлії);

Ореста Тичка (тренера чемпіонки з велосипедного спору Соловей Ганни).

Як повідомляв Львівський портал, на Європейських іграх-2019 у Мінську збірна України посіла третє загальнокомандне місце. В активі наших спортсменів – 51 медаль, із яких 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.

Також повідомлялося, що восьмеро спортсменів зі Львова, які здобули призові місця на Європейських іграх, отримають по 25 тисяч гривень премії.

Фото: НОК у Львівській області