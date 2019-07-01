Українці привезли 51 нагороду з Європейських ігор у Мінську

Учора, 30 червня, на національному олімпійському стадіоні «Динамо» відбулася урочиста церемонія закриття ІІ Європейських ігор, які тривали упродовж 21-30 червня у столиці Білорусі – Мінську. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК України.

Відтак, цьогоріч на ІІ Європейських іграх українці здобули 51 нагороду: 16 – золотих, 17 – срібних та 18 – бронзових.

У результаті «синьо-жовта» збірна посіла 3 загальнокомандне місце.

Як повідомляв Львівський портал, 30 червня, в останній день ІІ Європейських ігор до української скарбнички золото приніс 30-річний львівський каратист Станіслав Горуна здобувши першість у куміте.

Також в останній день львівська велосипедистка Олена Старікова виграла «срібло».

Гідний результат показали ще п’ятеро львів’ян, які здобули п’ять медалей: одну золоту, одну срібну та дві бронзові.

Загалом представники Львівщини на цих спортивних змаганнях здобули сім нагород.