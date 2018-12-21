У Львові відбулась спроба силового захоплення редакції одного зі ЗМІ

Члени кількох громадських угруповань пікетували редакцію Zaxid.net. Близько сотні пікетувальників запалили димові шашки перед будинком, у якому розташована редакція видання, і намагалися прорватися всередину. Про це пишуть журналісти Zaxid.net, передає Львівський портал.

Сьогодні, 21 грудня, близько сотні учасників різних громадських організацій, переважно з «Розвитку громади», Нацкорпусу і ГО «УСУ АТО» взяли участь в анонсованій раніше акції протесту, присвяченій п’ятій річниці Революції Гідності, у ході якої вони мали намір пікетувати прокуратуру Львівської області, головний офіс поліції і Львівську ОДА.

Пізніше учасники акції протесту перемістилися під будинок, де розташована редакція Zaxid.net, а також інших ЗМІ. Вони запалили димові шашки і намагалися прорватися у редакцію інтернет-видання. Учасників акції супроводжувала поліція, але не втручалася і не перешкоджала їхнім діям.

Акція тривала близько 15 хвилин, після чого учасники акції розійшлися.

Головний редактор Zaxid.net Олег Онисько підтвердив кореспонденту Львівського порталу спробу захоплення редакції та повідомив, що сама акція тривала недовго. За його словами, в результаті інциденту ніхто не постраждав і жодне майно не було пошкоджено.

«До такого збудженого натовпу не було сенсу виходити. Зрештою, мені би не дозволила це зробити охорона. Люди чомусь вважають себе ображеними… Але до цього ніхто з них жодного разу не приходив спокійно в редакцію, щоб поговорити, висловити якісь претензії. Ми – відкрита редакція, а вони палять димові шашки та намагаються виламати двері. Ми пишемо те, що є підтверджено документами. Якщо хтось має якісь претензії, будь ласка, подавайте до суду. Ми пишемо про шахраїв, які під виглядом учасників АТО отримують землю, а потім перепродують її чи займаються іншими земельними махінаціями. Але ми називаємо конкретні прізвища. Ми ж не кажемо, що це всі «атовці» так роблять. Це – конкретні люди, і більшість з них сьогодні були тут», – розповів О. Онисько.

Як зазначають у самому ЗМІ, такий пікет міг бути пов’язаним з матеріалами, які стосуються спроб захоплення громадських земель під виглядом безкоштовної роздачі учасникам АТО.

Фото: facebook