Ключ до єднання ПЦУ та УГКЦ не лежить в Україні, — Митрополит Епіфаній

Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній заявив, що разом із Українською греко-католицької церквою планують напрацьовувати своєрідну дорожню карту майбутньої співпраці. Однак про єднання церков говорити зарано. Про це Митрополит Епіфаній сказав сьогодні, 12 вересня, під час зустрічі, що відбулася у Національному університеті «Львівська політехніка», передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми як об’єднана визнана Українська православна церква хочемо мати і надалі добрі, теплі та дружні стосунки з Українською греко-католицькою церквою. Насправді, ми бачимо, що рухаємося в одному напрямку, ми усі прагнемо бачити успішну, цілісну незалежну українську державу. Наша церква стоїть на патріотичних засадах як і греко-католицька церква. Ми неодноразово мали зустрічі з Архієпископом Святославом, де обговорювали нашу майбутню співпрацю. Ми мусимо шукати точки дотику, які нас єднають, а не роз’єднють. Бо в історії співіснування наших церков були різні сторінки, але зараз ми повинні шукати те, що нас об’єднює, шукати те, що у майбутньому може перерости у добру співпрацю. Неодноразово спілкуючись з його Блаженнішим Святославом, ми говорили про те, що разом маємо написати певну дорожню карту нашої майбутньої співпраці, як може перерости в певний діалог», — сказав очільник ПЦУ.

Також Митрополит Епіфаній зазначив, що ще зарано говорити про певне єднання церков. Однак очільник ПЦУ радий, що УКГЦ радо сприйняла отримання Томосу і визнання з боку Вселенського Патріарха.

«Це свідчить про те, що ми всі в Україні прагнемо бути єдиними як нація, хочемо разом робити добро, все для того, аби Україна була сильною державою. Адже ми бачимо зі сторони нашого північного сусіда, що він прагне нас розділити зсередини. Він побачив, що фізично та зброєю нас неможливо поневолити, бо український народ засвідчив, що він є духовно сильним. А якщо ми є духовно сильними, то будь-яка зброя не зможе нас поневолити та знищити. Тому є намагання збоку агресора розсварити нас зсередини, а особливо на релігійному підґрунті. Тому я думаю в майбутньому між нашими церквами будуть й надалі існувати добрі та теплі стосунки, які ми будемо розбудовувати», — зазначив Митрополит Епіфаній.

Також він додав, що ключ до єднання двох церков не лежить в Україні.

«Цей ключ лежить у Римі та Константинополі. Адже там ведуться екуменічні спілкування. То в майбутньому від цього будуть залежати і наші стосунки тут в Україні. Але ці стосунки є добрими і я вірю, що в майбутньому тільки будуть покращуватися», — пояснив очільник ПЦУ.

Зазначимо, що це третій візит Митрополита Епіфанія до Львова. Нагадаємо, востаннє Митрополит Епіфаній приїжджав до Львова 16 серпня. 17-18 серпня, у Львові проходила низка урочистотей з нагоди відзначення 30-ої річниці відродження Української автокефальної православної церкви.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній перебував у Львові із першим фіційним архіпастирським візитом 10-11 квітня. Все, про що говорив тоді Владика, можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу «Вибори пройдуть, а ми разом і надалі маємо будувати свою незалежну державу».

Фото: Львівський портал