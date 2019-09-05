На Львівщину наступного тижня приїде очільник ПЦУ Епіфаній. Програма візиту

З 11 по 13 вересня на Львівщину приїде митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній. Про це повідомляє Духовна велич Львова.

Увечері 11 вересня о 18.00 Предстоятель у співслужінні запрошених архиєреїв та духовенства завершить акафіст до Пресвятої Богородиці у Свято-Успенському храмі с. Жовтанці, Кам’янка-Бузького благочиння, Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

12 вересня на запрошення ректорів найбільших провідних вузів Національного університету «Львівська Політехніка» та Львівського національного університету імені Івана Франка відвідає храми науки. Там він зустрінеться зі студентами та викладачами, ознайомиться з навчальним процесом та їх історією. Відповідно о 10.00 завітає до Національного університету «Львівська Політехніка», а після покладання квітів до пам’ятника Івана Франка, яке відбудеться о 12.30,, завітає до Львівського національного університету.

Відтак 12 вересня о 14.00 на Янівському цвинтарі Блаженніший митрополит Епіфаній звершить заупокійну літію на могилах Львівських православних митрополитів. По обіді Владика Епіфаній завітає до м. Жовква і о 18.00 у Петро-Павлівському храмі звершить вечірнє богослужіння з читанням акафіста до Пресвятої Богородиці.

Наступного дня, 13 вересня, в присілку Заглина, Жовківського району на місці явлення Божої Матері Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну Літургію та очолить всеукраїнську прощу до джерела цілющої води. Початок урочистостей о 10.00.

Нагадаємо, востаннє Митрополит Епіфаній приїжджав до Львова 16 серпня. 17-18 серпня, у Львові проходила низка урочистотей з нагоди відзначення 30-ої річниці відродження Української автокефальної православної церкви.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній перебував у Львові із першим фіційним архіпастирським візитом 10-11 квітня. Все, про що говорив тоді Владика, можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу «Вибори пройдуть, а ми разом і надалі маємо будувати свою незалежну державу».