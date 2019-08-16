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До Львова приїхав очільник ПЦУ Епіфаній

Вероніка Рой

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Сьогодні, 16 серпня, Львова з офіційним візитом сьогодні прибув Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній. Він завітав до міста на урочисті заходи з нагоди 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За словами Блаженнішого Епіфанія, цей рік є символічним для Української православної церкви, бо в цьому році ми отримали Томос про Автокефалію, і святкуємо тридцятиріччя третього відродження Української православної автокефальної церкви.

(Фото: Гал.Інфо)

«Будемо нині згадувати, шанувати тих, які були в основі відродження нашої Автокефалії. Тому у Львові сьогодні, завтра і післязавтра ми будемо разом. Це такий історичний ювілей. Хоча 30 років це, можливо, і не така велика дата, бо ми говоримо, що маємо коріння тисячолітнє, і згадуємо, що ми були в духовному полоні більше трьох століть. А ці 30 років є символічною датою, бо то практично час незалежності української держави і час боротьби нашої Помісної Православної Церкви за Автокефалію. І сьогодні ми вже святкуємо як визнана Помісна об’єднана Українська Православна Церква. Хоча потрібно ще багато зробити, щоб всі українці були в цій визнаній Українській Помісній Православній Церкві.

Саме 30 років тому на Преображення в Храмі Петра і Павла було оголошено, що розпочинається третє відродження Української Православної Церкви. І тоді отець Ярема проголосив це і вийшов зі складу російської Православної Церкви, і оголосив про те, що він розпочинає рух за відродження Автокефалії. І тому символічно ми розпочинаємо це святкування зараз у Львові. А в наступному році ми будемо святкувати у Києві і згадувати той Об’єднавчий Собор, який відбувся і розпочав подальший рух до здобуття незалежності», — сказав Блаженніший Епіфаній.

(Фото: ЛМР)

Зазначимо, упродовж 16−18 серпня у Львові урочисто відзначать 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ. З цієї нагоди до міста приїдуть понад 30 єпископів з усіх єпархій України разом з духовенством та чимало паломників.

Програма святкувань 30 річчя ІІІ відродження УАПЦ

17 серпня

11.30 — презентація процесу передачі книгозбірні Патріярха Димитрія у фонди Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника (вул. Стефаника, 2)

12.45 — погашення пам’ятної марки, присвяченої 30 річчю ІІІ відродження УАПЦ (Львівський національний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи, 28)

13.00 — урочиста академія, присвячена 30 річчю ІІІ відродження УАПЦ (Львівський національний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, проспект Свободи, 28)

16.00 — покладання квітів та молитва за спочилих захисників України (Личаківське кладовище)

16.30 — Літія на могилі Патріярха Димитрія, ініціатора ІІІ відродження УАПЦ

17.00 — Всенічна відправа у Петро-Павлівському храмі ПЦУ (вул. Личаківська, 82А)

18 серпня

08.45 — зустріч Митрополита Епіфанія у стінах Свято-Володимирського храму ПЦУ м. Львів-Винники (вул. Патріарха Димитрія, 2А)

09.00 — початок св. Літургії у співслужінні єпископату (32 єпископи) і священнослужителів ПЦУ (понад 250).

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній перебував у Львові із першим фіційним архіпастирським візитом 10-11 квітня. Все, про що говорив Владика на зустрічі з журналістами, можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу «Вибори пройдуть, а ми разом і надалі маємо будувати свою незалежну державу».

Фото: Гал.інфо,

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