ОСТАННІ НОВИНИ

Екскерівник Львівського бронетанкового заводу не задекларував 4,6 мільйона гривень?

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 12 вересня,  детективи Нацбюро повідомили колишньому директору ДП «ЛБТЗ» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

 

Слідство встановило, що експосадовець у е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

Відтак серед незадекларованого майна – квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП «ЛБТЗ».

Розслідування  детективи НАБУ розпочали ще у серпні 2017 року.

Зазначимо, що директором Львівського бронетанкового заводу зараз є Віктор Андрощук. Перед ним із 2015 року завод очолював Роман Тимків, якого звільнили 28 серпня 2018 року.

У липні 2017 року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка. За даними НАБУ, керівництво заводу причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Проти Романа Тимківа виступали працівники бронетанкового заводу, вони висловили йому недовіру і не впускали на підприємство.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...