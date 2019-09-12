Екскерівник Львівського бронетанкового заводу не задекларував 4,6 мільйона гривень?

Сьогодні, 12 вересня, детективи Нацбюро повідомили колишньому директору ДП «ЛБТЗ» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідство встановило, що експосадовець у е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

Відтак серед незадекларованого майна – квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП «ЛБТЗ».

Розслідування детективи НАБУ розпочали ще у серпні 2017 року.

Зазначимо, що директором Львівського бронетанкового заводу зараз є Віктор Андрощук. Перед ним із 2015 року завод очолював Роман Тимків, якого звільнили 28 серпня 2018 року.

У липні 2017 року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка. За даними НАБУ, керівництво заводу причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Проти Романа Тимківа виступали працівники бронетанкового заводу, вони висловили йому недовіру і не впускали на підприємство.