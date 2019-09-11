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Справа MH17: бойовика Цемаха перекваліфікували зі свідка у підозрюваного

Соломія Головіна

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Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані. Про це повідомляє «Укрінформ».

 

Як зазначила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі у інтерв’ю DW, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор розповсюдили лист, в якому говорилося про те, що згідно з інформацією, що з’явилася цим літом, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.

Каті Пірі стала автором відкритого листа, підписаного 4 вересня 40 депутатами Європарламенту, в якому вони закликали президента України Володимира Зеленського не допустити видачі Володимира Цемаху Москві. На думку Пірі, Україна заплатила занадто високу ціну за повернення на батьківщину своїх громадян.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». Також ми публікували список 35 осіб, яких Україна віддає Росії: серед них – Володимир Цемах.

Як відомо, 5 вересня Київський апеляційний суд сьогодні звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов’язання.

Своєю чергою громадський діяч та політик Ігор Васюник нагадав, що Цемах є наразі першим затриманим, який мав прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» та безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака. Внаслідок теракту тоді загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Лише після цього теракту Європейський Союз ввів санкції проти Росії.

«Бойовика ДНР Володимира Цемаха щойно Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту! Як так?! Тобто випустили на волю ключового підозрюваного, який безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака (MH17) біля Донецька… Щоб затримати Цемаха і доправити на підконтрольну українській владі території – своїм життям ризикували співробітники СБУ.  Цемех не просто ключовий свідок, його свідчення для міжнародного слідства «зміцнюють легітимність судового розгляду у Нідерландах». Сам судовий розгляд справи мав розпочатись у березні 2020 року.  І після цього українська феміда випускає Цемаха… Це фактично означає допомагати Росії уникнути відповідальності за злочин!», – йдеться у повідомленні політика у Facebook.

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