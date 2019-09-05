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Фігуранта справи про збиття МН17 бойовика Цемеха суд звільнив з-під варти

Вероніка Рой

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Київський апеляційний суд сьогодні, 5 вересня, звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов’язання. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

 

Суд задовольнив клопотання захисту Цемаха. На нього поклали певні особисті зобов’язання, зокрема, з’являтися за викликом суду, але електронного браслета він не носитиме.

Прокуратура вимагала залишити Цемаха під арештом, заявляючи, що він може втекти. Як заявив представник прокуратури Олег Пересада, відповідаючи на питання про те, хто тепер гарантуватиме безпеку колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР»: «тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах».

«Може бути загроза (для його життя – ред.), оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття «Боїнга» «Малайзійських авіаліній», і, як я зазначав у суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. І ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами», – сказав представник прокуратури.

Він додав, що тепер Цемах буде «достатньо складнодоступний для міжнародної спільної слідчої групи».

Пересада також заявив, що жодної офіційної інформації про обмін Цемаха до прокуратури не надходило. Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.

Зазначимо, слідчі з Нідерландів просять Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Напередодні 40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати Цемаха. Європейські парламентарі наголосили, що Цемаха вважають важливим свідком у розслідуванні справи MH17.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Своєю чергою громадський діяч та політик Ігор Васюник нагадав, що Цемех є наразі першим затриманим, який мав прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» та безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака. Внаслідок теракту тоді загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Лише після цього теракту Європейський Союз ввів санкції проти Росії.

«Бойовика ДНР Володимира Цемаха щойно Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту! Як так?! Тобто випустили на волю ключового підозрюваного, який безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака (MH17) біля Донецька… Щоб затримати Цемаха і доправити на підконтрольну українській владі території – своїм життям ризикували співробітники СБУ.  Цемех не просто ключовий свідок, його свідчення для міжнародного слідства «зміцнюють легітимність судового розгляду у Нідерландах». Сам судовий розгляд справи мав розпочатись у березні 2020 року.  І після цього українська феміда випускає Цемаха… Це фактично означає допомагати Росії уникнути відповідальності за злочин!», – йдеться у повідомленні політика у Facebook.

Фото: Радіо Свобода

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