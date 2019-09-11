На кнопкодавстві у новообраній Раді впіймали «слугу народу»

У новообраній Верховній Раді України 9-го скликання на кнопкодавстві попався нардеп від «Слуги народу», мажоритарник з округу №156 на Рівненщині Сергій Литвиненко. Про це інформує сайт Громадського руху «Чесно».

Як зазначається, їм стало відомо факт кнопкодавства, який стався ще 3 вересня.

«10 вересня рух «ЧЕСНО» повідомив про перший зафіксований факт неособистого голосування у парламенті 9-го скликання: Конституцію порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов», – мовиться у повідомленні.

Проте, як з’ясувалося згодом, перше кнопкодавство у новій ВРУ сталося тижнем раніше: порушником виявився вже згаданий нардеп від «Слуги народу». При цьому «ЧЕСНО» інформує, що він кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого «слугу»-мажоритарника – Олександра Скічка (округ №197, Черкащина).

Факт порушення Конституції, який був зафіксований завдяки трансляції «Радіо Свобода», мав місце 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного сесії законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду (постанова №1016/П).

На відеозаписі чоловік у другому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора тисне кнопку на місці сусіда праворуч від себе. За декілька секунд до голосування він озирається назад, ніби шукає свого відсутнього колегу.

Обличчя нардепа-порушника на відео не побачити, але зі схеми розміщення фракцій і груп у сесійній залі ВРУ 9-го скликання відомо, що місце кнопкодава закріплене за Сергієм Литвиненком, а депутат праворуч від нього, який був відсутній, – Олександр Скічко.

За результатами голосування за вищезазначену постанову і Литвиненко, і Скічко натиснули кнопки «за».

На іншому відео – ретрансляції каналу «Рада» «Громадським» – можна побачити обличчя і Скічка, і Литвиненка. Останній схожий на нардепа, який кнопкодавив на попередньому відео.

Примітно, що того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що «Слуга народу» запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

Нагадаємо, що всі кандидати від «Слуги народу» напередодні виборів підписали меморандум, у якому, зокрема, пообіцяли не кнопкодавити, не передавати та не приймати від колег картку для голосування.



Сьогодні, 11 вересня, голова ВРУ Дмитро Разумков відреагував на факт кнопкодавства Олександра Ковальова, про який повідомив рух «ЧЕСНО». Спікер назвав дії мажоритарника «неприпустимими» та висловив сподівання, що після ухвалення необхідних законів це явище зникне з парламенту.

«І Президент, і спікер обіцяли нам, що такого ганебного явища, як кнопкодавство, у Верховній Раді 9-го скликання не буде. Що бачимо зараз? За два тижні роботи парламенту — два кнопкодави, і це тільки ті факти, які вдалося зафіксувати ЧЕСНО. Вимагаємо знайти технічне рішення для розв’язання проблеми кнопкодавства — або сенсорна, або біометрична кнопка. Лише покарання, як пропонують у ВРУ, проблеми не вирішить. Хто фіксуватиме порушення? Як будуть притягувати до відповідальності? Бо коли журналісти фільмують кнопкодавів, вони отримують від них погрози», – наголошує координаторка Руху «ЧЕСНО» Віта Думанська.

Як повідомляв Львівський портал, у команді президента Володимира Зеленського раніше заявляли, що готують законопроекти про кримінальну відповідальність нардепів за прогули і кнопкодавство. Також у Верховній Раді планують зменшити кількість нардепів.