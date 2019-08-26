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У Зеленського підтвердили підготовку закону про скорочення кількості нардепів

Наталя Дуляба

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Представник президента України Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри скоротити кількість парламентарів. Про це пише РБК-Україна, передає Львівський портал.

 

«Ми протягом вихідних займалися законопроектами… З приводу цього законопроекту (Про зменшення кількості депутатів, – ред.) я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності», – заявив Стефанчук.

Він також додав, що законопроект про зняття депутатської недоторканності №7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нова Верховна Рада планує скасувати депутатську недоторканність 3 вересня.

Вперше на засідання парламенту новообрані нардепи зберуться уже цього четверга, 29 серпня. За даними ЗМІ, у цей день оберуть не тільки президію Верховної Ради і склад нового Кабінету міністрів, але і буде попередньо проголосований законопроект номер №7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України» (щодо недоторканності народних депутатів України). Саме ж голосування за законопроект заплановане на 3 вересня.

Для прийняття закону, який змінює Конституцію, потрібно щонайменше 300 голосів.

Як повідомляв Львівський портал, у команді Володимира Зеленського раніше заявляли, що готують законопроекти про кримінальну відповідальність нардепів за прогули і кнопкодавство.

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