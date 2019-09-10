Першого нардепа спіймали на кнопкодавстві під час голосування

У Верховній Раді IX скликання сьогодні, 10 вересня, зафіксували перший випадок кнопкодавства. Так, ст. 84 Конституції України порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов. Сталося це під час голосування за законопроєкт про імпічмент. Про це Львівському порталу повідомили у Громадському русі «Чесно».

Судячи з відео, Ковальов тиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова. Він це зробив під час голосування за проєкт закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (№1012) за основу.

У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував «за».

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У коментарі «Чесно» Олександр Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, але після перегляду відео, фактично визнав, що порушив Конституцію.

«[Ставлюсь до кнопкодавства] дуже негативно… Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, дуже жахливо… Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то хай це буде най-найменший гріх, адже дотепер порушено більше… Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте боротися з більшого, а кнопка…», – заявив депутат.

Водночас Максим Єфімов на запитання, чому Ковальов кнопкодавив за нього, почав віджартовуватись: «Магія була у тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку… Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене, будь ласка».

Зазначимо, що Олександра Ковальова до ВРУ IX скликання обрали в окрузі №51 на Донеччині. Більша частина округу розташована на окупованій території, тож вибори там відбулися тільки на двох дільницях у прифронтовому селищі Зайцеве Бахмутського району. 51-річний Ковальов переміг, отримавши лише 220 голосів (33%), що є найменшою кількістю голосів, відданих за мажоритарника-переможця в історії українських виборів.

У Зайцевому Ковальов удавався до явного «гречкосійства», скориставшись зі скрутного становища мешканців прифронтового селища. Наприклад, кандидат забезпечив п’ятиповерхівку насосною станцією водопостачання, роздавав виборцям продуктові набори та влаштовував для них застілля. Місцевим дітям Ковальов подарував спортивний інвентар і так само пригощав їх наїдками. Під час кампанії кандидат жорстко критикував українську владу, звинувачуючи її в обстрілах мирного населення Донбасу.

Як повідомляв Львівський портал, у команді президента Володимира Зеленського раніше заявляли, що готують законопроекти про кримінальну відповідальність нардепів за прогули і кнопкодавство. Також у Верховній Раді планують зменшити кількість нардепів.

Фото, відео – Рух «Чесно»