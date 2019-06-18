У Зеленського хочуть ввести кримінальну відповідальність за кнопкодавство у Верховній Раді

Адміністрація президента підготувала два законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування і прогули засідань. Про це сьогодні, 18 червня, повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, пише УП.

«Ми підготували і, сподіваюся, внесемо два основні законопроекти. Це про кримінальну відповідальність за кнопкодавство і про відповідальність за депутатські прогули», – сказав Стефанчук.

Він додав, що вже найближчим часом ці законопроекти внесуть до Верховної Ради.

Також Стефанчук наголосив, що «президент готовий до конструктивної співпраці з Верховною Радою, незважаючи на те, що абсолютно всі попередні подання були відхилені і зняті з розгляду».

«Ми все-таки сподіваємося ще на співпрацю з цією Верховною Радою, і ми і далі вносимо законопроекти. Минулого тижня – це (були – ред.) два законопроекти по ринку енергетики», – нагадав представник президента.

Як повідомляв Львівський портал, законопроекти про кримінальну відповідальність за кнопкодавство та прогули засідань Верховної Ради у команді Володимира Зеленського анонсували ще наприкінці травня.