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Більше тисячі пачок сигарет. На Львівщині викрили чергову тютюнову контрабанду

Наталя Дуляба

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Цими вихідними у пункті пропуску «Шегині» митники затримали мешканця Херсонщини, який намагався незаконно вивезти до Польщі більше тисячі пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

У пункт пропуску на автомобілі «Опель» прибув 37-річний мешканець Херсонської області. Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор», втім під час перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили контрабанду сигарет.

«В акумуляторному відсіку та в дверних стійках автомобіля містилась 1031 пачка сигарет з фільтром», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом митники слали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Всі сигарети вилучено, а справу скерують до суду, який визначатиме покарання для 37-річного жителя Херсонщини.

Нагадаємо, контрабанду сигарет львівські прикордонники нещодавно викопували у вагоні з рудою. Загалом із початку 2019 року з початку 2019 року прикордонники на Львівщині встигли виявити уже понад 85 000 пачок контрабандних сигарет.

Як повідомляв Львівський портал, на початку липня на Закарпатті викрили найбільшу в історії незалежної України контрабанду сигарет. 13 вантажівок, наповнених цигарками, перевозили товар, який збували на «чорному» ринку.

Також нещодавно незаконне перевезення сигарет виявили у потязі Львів – Краків – Вроцлав.

Фото: ДФС

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