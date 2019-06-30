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На Закарпатті затримали найбільшу в історії контабанду сигарет. Схему «покривали» правоохоронці

Наталя Дуляба

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У Мукачеві правоохоронці затримали 13 вантажівок, якими хотіли незаконно завезти сигарети відомих марок. Це є найбільша партія контрабандних цигарок за історію незалежної України. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

 

Спочатку в одному зі складських приміщень у Мукачеві слідчі Держбюро розслідувань знайшли та вилучили ящики із сигаретами без марок акцизного податку. Тоді ж вони отримали інформацію, що поруч на автостоянці знаходяться вантажівки, у яких також є контрабантні цигарки.

Відтак слідчі спільно зі співробітниками СБУ протягом 27-29 червня провели обшуки транспортних засобів, під час яких вилучили найбільшу партію контрабандних цигарок за історію незалежної України.

«За попередніми підрахунками, сума знайденого товару складає 70 млн грн. Крім цього, виявлено 13 вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, розповсюдження контрабандних сигарет здійснювалося  за сприяння службових осіб правоохоронних органів. Тютюнові вироби продавали на так званому «чорному» ринку України, а також незаконно переправляли до країн Євросоюзу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1
ст. 364 та ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі тривають слідчі дії.

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