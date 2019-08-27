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У вагоні з рудою львівські прикордонники викопали 5000 пачок контрабандних сигарет

Наталя Дуляба

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Львівські прикордонники затримали чергову контрабанду сигарет. Цього разу незаконно перевезти до Польщі 5000 пачок із цигарками намагались у вантажному потязі з рудою. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

 

«У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині,  «зелені берети» вилучили 5000 пачок цигарок різних торгових марок. Їх було заховано в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.

Всі сигарети прикордонники вилучили і передали працівникам митної служби.

Зазначимо, з початку 2019 року львівські прикордонники встигли виявити уже понад 85 000 пачок контрабандних сигарет.

Нагадаємо, на початку липня на Закарпатті викрили найбільшу в історії незалежної України контрабанду сигарет. 13 вантажівок, наповнених цигарками, перевозили товар, який збували на «чорному» ринку.

Також нещодавно незаконне перевезення сигарет виявили у потязі Львів – Краків – Вроцлав.

Фото: Львівський прикордонний загін

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