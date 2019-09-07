Фейгін каже, що у обмінному списку є 35 українців: серед них – 24 моряки та Сенцов

Російський адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці у Тwitter повідомив, що йде мова про обмін 35 утримуваних Росією українців.

«За моїми даними, обмін на 35 осіб. 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панів, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров», – написав він.

Нагадаємо, в кінці серпня з’явилася інформація про те, що полонені моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб вже летять додому. Згодом у Офісі президента цю інформацію спростували, наголосивши, що процес обміну все ще триває.