В Україну повертаються Сенцов та полонені моряки?

Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка на своїй сторінці у Facebook в ніч на 30 серпня поширив інформацію про обмін полоненими між Україною і Росією. Зокрема йшла мова про те, що Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб вже летять додому.

«Молимося. Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому. Чекаємо», – мовиться у повідомленні.

Водночас Крим.Реалії з посиланням на рідних одного з моряків пишуть про те, що українських моряків вже доставили до Києва.

«Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали в Київ», – розповів співрозмовник Крим.Реалії.