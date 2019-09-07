Львівський моряк Андрій Оприско після полону РФ повернувся на Батьківщину

Утримуваний в Росії львівський моряк Андрій Оприско повернувся на Батьківщину в рамках обміну полоненими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Сьогодні, 7 вересня, в київському аеропорту «Бориспіль» зустріли моряків, які повернулися в рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб. Серед незаконно утримуваних полонених був і моторист-електрик МБАК «Вишгород» Андрій Оприско.

Загалом на Батьківщину повернулось 35 політв’язнів, морських полонених та інших українців, які знаходилися на території Росії. Про час та зустріч Андрія Оприско у львівському аеропорту обіцяють повідомити згодом.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

Вже 21 серпня Московський міський суд відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора 13 українських моряків: під вартою їх вирішили залишити майже до кінця жовтня.