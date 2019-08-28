Ексочільник Нацполіції Львівщини Валерій Середа перейшов на посаду в Київ

Колишній очільник Нацполіції Львівщини Валерій Середа став начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Про це Львівському порталу повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

«Сьогодні, 28 серпня, генерала поліції третього рангу Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України», – написала Добровольська на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звільняє Валерія Середу з посади керівника Нацполіції Львівщини через «неналежну організацію роботи правоохоронців на місцях». Водночас Аваков звільнив голів Нацполіції у Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях.

51-річний Валерій Середа очолив поліцію Львівщини наприкінці 2016 року. Паралельно він також викладає у Львівському державному університеті внутрішніх справ, з 2014 року був ректором вишу. Загальний стаж служби в органах правопорядку України – понад 25 років.