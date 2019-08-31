Нардеп зі Львівщини потрапив у ДТП на Житомирщині

Михайло Бондар, депутат-мажоритарник від «Європейської солідарності» потрапив в ДТП в Житомирській області. Він прямував з Києва на вихідні до родини в Сокаль Львівської області. Нардеп скористався сервісом пошуку автомобілів BlaBlaCar. Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердив сам депутат.

«Я АТОшник. Тому, якщо є можливість придбати машину – то капеланам купили автобус, то так джипи там хлопцям … Тобто я поки без машини. Тому користуюся ось таким чином послугою BlaBlaCar. Це швидко, це добре», – пояснив нардеп.

У машині, крім Бондара, перебували водій з дружиною і ще один пасажир.

«Як сталася найбільша аварія, я не бачив. Так як напередодні сиділи допізна і голосували – я, відповідно, заснув. І я, і ще один пасажир теж заснув. Я здригнувся вже від самого удару. … Машина кілька разів перекинулася. Витягли всіх. Всі живі», – розповів Бондар.

За словами нардепа, життя йому та іншим перебували в машині людям врятували ремені безпеки.

Депутата доставили до Коростишівської центральної районної лікарні. У Бондара, імовірно, зламані ребра.

Причини ДТП встановлює поліція. За словами водіїв їхали очевидців, у машини, в якій їхав нардеп, лопнуло колесо.

Нагадаємо, Бондар на парламентських виборах переміг у 119 окрузі, який охоплює Бродівський, Буський, частину Кам’янка-Бузького та Радехівський райони Львівщини. Там велася запекла боротьба між Михайлом Бондарем від партії «Європейська солідарність» та представником «Слуги народу» Орестом Кавецьким.

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах, де переміг кандидат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар.

Також Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив провести перерахунок голосів на позачергових виборах народних депутатів на 6 виборчих дільницях у виборчому окрузі №119. Після перерахунку голосів перемогу таки отримав кандидат від «Європейської солідарності».

Михайло Бондар родом із села Бодячів Сокальського району Львівської області, зараз проживає у Києві. Активний учасник Революції Гідності: був сотником 10 Сокальської сотні Самооборони Майдану. У лютому 2014 році пішов добровольцем у Нацгвардію. Отримав поранення біля Слов’янська, брав участь у бойових діях в зоні АТО біля Дебальцевого.