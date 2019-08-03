Після перерахунку голосів у 119 окрузі перемогу таки отримав кандидат від «Європейської солідарності»

Перерахунок голосів у 119 окрузі (охоплює Бродівський, Буський, частину Кам’янка-Бузького та Радехівський райони) підтвердив перемогу кандидата у нардепи від партії «Європейська солідарність» Михайла Бондаря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив чинний нардеп та журналіст Микола Княжицький, який переміг на позачерговий виборах до парламенту у окрузі №116.

«Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було приймати два абсурдних рішення двох судів незрозуміло», – написав він.

Як повідомляє Опора. Львів на своїй сторінці у Facebook, різниця між Михайлом Бондаром та Орестом Кавецьким зменшилася з 140 до 139 голосів виборців.

«ОВК №119 завершила повторний підрахунок голосів виборців на 6 дільничних виборчих комісіях в одномандатному виборчому окрузі. Про що складено і зачитано протокол з позначкою «уточнений». За результатами повторного підрахунку перемога кандидата Михайла Бондара підтвердилася.

Щоправда різниця між Бондаром та кандидатом Орестом Кавецьким зменшилася з 140 до 139 голосів виборців», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у запеклій боротьбі округ №119 таки обрав свого нардепа, ним став доброволець Національної гвардії, учасник війни на Сході, колишній нардеп від «Народного фронту» Михайло Бондар.

Згодом Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах, де переміг кандидат від «Європейської солідарності», Михайло Бондар.

Також Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив провести перерахунок голосів на позачергових виборах народних депутатів на 6 виборчих дільницях у виборчому окрузі №119.

Михайло Бондар родом із села Бодячів Сокальського району Львівської області, зараз проживає у Києві. Активний учасник Революції Гідності: був сотником 10 Сокальської сотні Самооборони Майдану. У лютому 2014 році пішов добровольцем у Нацгвардію. Отримав поранення біля Слов’янська, брав участь у бойових діях в зоні АТО біля Дебальцевого.

На попередніх парламентських виборах 2014 року йшов у цьому ж 119 окрузі висуванцем від «Народного фронту» і здобув перемогу з результатом 26,36% голосів, обійшовши Ірину Сех, яка тоді отримала лише 13,60%.

У Верховній Раді є головою підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Також являється членом груп міжпарламентських зв’язків з Литвою, Польщею, Аргентиною, Кувейтом Іраном, Кенією, Японією та Афганістаном.

Варто також згадати, що Михайло Бондар один із найдостойніших претендентів, адже очолив список найвідповідальніших депутатів Верховної Ради минулого скликання. Цей список був сформований за аналізом голосувань кожного депутата за реформаторські та проукраїнські закони.