На окрузі №119 кандидат «Зе» в суді оскаржує перемогу добровольця Нацгвардії

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах, де переміг кандидат від «Європейської солідарності», народний депутат Михайло Бондар. Таке рішення судді прийняли в неділю після 10 годин перебування у нарадчій кімнаті, повідомляє УП.

Суд розглядав позов кандидата від «Слуги народу» по 119 округу Ореста Кавецького та іншого кандидата по цьому ж округу, самовисуванця Віталія Кравчука.

Адміністративний позов задоволено частково, зокрема визнано протиправною бездіяльність ОВК округу №119 щодо реагування на порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців, а також визнано протиправним та скасовано протокол ОВК про підсумки голосування в окрузі №119.

Окружну виборчу комісію округу №119 зобов’язано провести повторний підрахунок голосів на виборчих дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673.

Партія «Європейська солідарність» назвала перерахунок голосів на окрузі абсолютно безпідставним.

«Рішення Львівського адміністративного суд про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі – це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука. Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Верховної Ради від партії «Слуга Народу», – йдеться у повідомленні партії.

Як повідомляв Львівський портал, у запеклій боротьбі округ №119 таки обрав свого нардепа, ним став доброволець Національної гвардії, учасник війни на Сході, нардеп від «Народного фронту» Михайло Бондар.

Варто також згадати, що Михайло Бондар один із найдостойніших претендентів, адже очолив список найвідповідальніших депутатів Верховної Ради минулого скликання. Цей список був сформований за аналізом голосувань кожного депутата за реформаторські та проукраїнські закони.