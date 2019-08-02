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На шести дільницях 119 округу на Львівщині таки перерахують голоси

Вероніка Рой

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Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив провести перерахунок голосів на позачергових виборах народних депутатів на 6 виборчих дільницях у виборчому окрузі №119 у Львівській області, центром якого є Броди. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

 

Як зазначено в повідомленні на сайті Восьмого апеляційного адмінсуду, суд розглядав апеляційні скарги окружкому №119, а також кандидатів в нардепи Михайла Бондаря та Ореста Кавецького на рішення Львівського окружного адмінсуду, який прийняв рішення про перерахунок голосів на 6 ділянках у зазначеному окрузі.

«Колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги окружної виборчої комісії №119, кандидатів у народні депутати України в одномандатному окрузі №119 О.Кавецького і М.Бондаря, на рішення суду першої інстанції від 28 липня 2019 року – без змін», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у запеклій боротьбі округ №119 таки обрав свого нардепа, ним став доброволець Національної гвардії, учасник війни на Сході, нардеп від «Народного фронту» Михайло Бондар.

Згодом Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах, де переміг кандидат від «Європейської солідарності», народний депутат Михайло Бондар.

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