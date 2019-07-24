У запеклій боротьбі округ №119 таки обрав свого нардепа

Центральна виборча комісія врешті опрацювала 100% протоколів у виборчому окрузі №119, який охоплює Бродівський, Буський, частину Кам’янка-Бузького та Радехівський райони. У запеклій боротьбі, де по ходу підрахунку голосів неодноразово змінювалися лідери, врешті переміг доброволець Національної гвардії, учасник війни на Сході, нардеп від «Народного фронту» Михайло Бондар. Про це свідчатьсайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Михайло Бондар на цих виборах був висунутий партією Петра Порошенка «Європейською солідарністю» і набрав 15,57% голосів, тобто його підтримало 12 790 виборців.

Його головним конкурентом був «Зе» кандидат Орест Кавецький, за якого проголосувало 12 650 людей, це – 15,39% від усіх виборців, а також кандидат від партії «Голос» Олег Шиба, за якого проголосувало 14,99% виборців.

Михайло Бондар родом із села Бодячів Сокальського району Львівської області, зараз проживає у Києві. Активний учасник Революції Гідності: був сотником 10 Сокальської сотні Самооборони Майдану. У лютому 2014 році пішов добровольцем у Нацгвардію. Отримав поранення біля Слов’янська, брав участь у бойових діях в зоні АТО біля Дебальцевого.

На попередніх парламентських виборах 2014 року йшов у цьому ж 119 окрузі висуванцем від «Народного фронту» і здобув перемогу з результатом 26,36% голосів, обійшовши Ірину Сех, яка тоді отримала лише 13,60%.

У Верховній Раді є головою підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Також являється членом груп міжпарламентських зв’язків з Литвою, Польщею, Аргентиною, Кувейтом Іраном, Кенією, Японією та Афганістаном.

Варто також згадати, що Михайло Бондар один із найдостойніших претендентів, адже очолив список найвідповідальніших депутатів Верховної Ради минулого скликання. Цей список був сформований за аналізом голосувань кожного депутата за реформаторські та проукраїнські закони.

Як відомо, отримати депутатський мандат у 119 окрузі хотіло 14 осіб. Детальнішу інформацію про кожного з кандидатів можна знайти тут.