Комунальники перевірять системи газопостачання будинків Львова

Через обвал під’їзду будинку у Дрогобичі на вулиці Грушевського, комунальні служби Львова проведуть обстеження газопостачальних систем будинків міста. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

«Даю доручення департаменту житлового господарства забезпечити обстеження систем газопостачання у наших будинках. Також необхідно посилити інформування мешканців про правильне поводження з побутовим газом — треба ще раз на це звернути людям увагу. На дошках оголошень в будинках необхідно розмістити інформаційні повідомлення.

Крім цього, керівникам с. Рудно, м. Винники і смт. Брюховичі потрібно долучилися до інформування своїх мешканців», — сказав під час сьогоднішньої апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна, сьогодні зранку міські заклади охорони здоров’я прийняли потерпілих з Дрогобича.

«Двох дітей прийняла дитяча лікарня, і дорослу жінку прийняла лікарня швидкої допомоги. Потерпілі потребують дороговартісного лікування. Лікарі надають всю необхідну допомогу», — додала вона.

Нагадаємо, сьогодні вночі близько 2.50 в Дрогобичі у чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина будівлі. У результаті події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. За даними ДСНС, під завалами може перебувати ще п’ять людей.

Згодом стало відомо, що через обвал частини житлового будинку знищено сім квартир, ще вісім пошкоджено.

У АТ «Львівгаз» повідомили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природнього газу.