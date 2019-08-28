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Через обвал частини житлового будинку у Дрогобичі знищено сім квартир

Вероніка Рой

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У Дрогобичі через обвал житлового будинку, який стався цієї ночі, знищено сім квартир, ще вісім зазнали пошкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

«Станом на 09:30 год. загинуло 2 особи (мужчина та жінка). Травмовано 7 осіб, з них 1 особа самостійно звернулись в медичний заклад. З під завалів врятовано 6 осіб (з них 4 дитини). Потерпілих з різними ступенями важкості госпіталізовано в Дрогобицьку міську лікарню», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У ДСНС також зазначають, що будинок побудований у 1960 році, 4-ох під’їзний, цегляний 4-ох поверховий житловий на 64 квартири. Розмір будинку 60х15 м, висотою 12 м.

«Попередньо стався обвал 2-го під’їзду, в якому знаходились 15 квартир та перукарня: 7 квартир знищено (4-однокімнатні, 3-трьохкімнатні та приміщення перукарні), зазнали пошкоджено 8 квартир (3 – двохкімнатні, 5 – трьохкімнатних)», – додають надзвичайники.

Пошуково-рятувальні роботи будуть здійснюватися у цілодобовому режимі до остаточного виявлення всіх осіб, доля яких залишається невідомою. До їх проведення всього залучено 399 чоловік та 39 одиниці техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі 1 кінологічний розрахунок) та  20 одиниць техніки.

Як інформує пресслужба Дрогобицької міської ради, о  6:30 відбулося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС під головуванням голови ЛОДА Маркіяна Мальського.

У ЗОШ №16  працює евакуаційна комісія. Також для потерпілих мешканців будинку організовано харчування. Дорогу на вулиці М. Грушевського перекрито для проїзду транспорту.

На місці події присутні керівництво міста Дрогобич та керівництво Львівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, вночі  близько 2.50 в Дрогобичі чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу,  внаслідок чого обвалилася частина будівлі. У результаті події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали.

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