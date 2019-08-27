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Анонім «мінував» вулицю Франка

Наталя Дуляба

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В понеділок, 26 серпня, о 19:01 год. львівські поліцейські отримали анонімне повідомлення про закладення вибухівки на вул. Івана Франка. При цьому жодного конкретного об’єкта чи адреси вказано не було. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Вимог, виконання яких могли би відвернути вибух, анонім не висував. Жодних вибухонебезпечних предметів на вул. Івана Франка так і не виявили. До пошуків не залучали сили цивільного захисту.

Наразі правоохоронці встановлюють особу псевдомінера.

Згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

Нагадаємо, 25 серпня на Левандівці «мінували» дев’ятиповерхівку.

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