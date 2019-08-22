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Нині набули чинності нові штрафи для власників «євроблях»

Соломія Головіна

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В Україні відсьогодні, 22 серпня, запроваджуються нові штрафні санкції  для власників нерозмитнених автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це Львівському порталу повідомили у Державній фіскальній службі України.

 

Як зазначається, до цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Саме з цієї метою і було відтерміновано до серпня запровадження посиленої адміністративної відповідальності за порушення при ввезенні транспортних засобів.

За новими правилами у разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Також додамо, що у Офісу президента обіцяють відтермінувати штрафи для власників автомобілів на євро номерах ще на три місяці.

Нагадаємо, нові правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації в Україні запровадили 25 листопада 2018 року.

 

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