Власникам «євроблях» дали ще 90 днів на оформлення автівок

Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм щодо посилення адмінвідповідальності за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

Відповідні зміни нардепи внесли у Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 16 травня 2019 року.

Відтак тепер «євробляхарі» отримали додатковий час для митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій.

Втім вже з 22 серпня на власників авто на іноземній реєстрації чекатимуть нові санкції. Так, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 000 грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 000 грн або такі авто конфісковуватимуть.

Аналогічні штрафи передбачені і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, при перевищенні від 20 до 30 діб сума штрафу складатиме 85 000 грн, при перевищенні у понад 30 діб та у разі втрати або розкомплектування авто – 170 000 грн або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність й за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 000 грн.

Нагадаємо, нові правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації в Україні запровадили 25 листопада 2018 року.

Із 23 лютого до 23 травня діяв загальний режим розмитнення автівок на іноземній реєстрації за повною ставкою акцизного податку. Тож уже з 24 травня ті громадяни, які не встигли розмити свою машину, мали б заплатити 170 000 грн штрафу, а також штраф за порушення вимог Митного кодексу у розмір 17 000 грн.

Як повідомляв Львівський портал, у ДФС розповідали про найдорожчі на найдешевші«євробляхи». На Львівщині найдешевше обійшлось розмитнення автомобіля Dacia Sandero, найдорожче – Mercedes-Benz AMG G63.