Власники квартир від скандального забудовника «Ірокс» пікетували під Ратушею

Сьогодні, 21 серпня, під приміщення міської Ратуші вийшли львів’яни, які придбали квартири в компанії «Ірокс». Люди обурені, що до будинку на вул. Величковського, 61 досі не проведені комунікації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснив начальник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів, міськрада не має функцій контролю за цим будівництвом, оскільки воно належить до класу наслідків СС3, і такі повноваження здійснює держава.

«У нас найбільш критична ситуація серед забудовників – із компанією «Ірокс». Вона виникла у зв’язку з прийнятим законом Верховної Ради у 2015 році, згідно з яким активно реалізувалась програма децентралізації. Львівській міській раді від держави передали деякі повноваження щодо контролю за будівництвом, зокрема – щодо об’єктів, які належать до класу наслідків СС1 і СС2, тобто не дуже великі об’єкти і не пам’ятки архітектури. На вул. Величковського відбувається будівництво класу наслідків СС3. Відповідно, міська рада не має функцій контролю над ним. Коли створилась міська інспекція ДАБК в 2016 році, ми вийшли на цей об’єкт, і на наші скарги нам одразу пред’явили розрахунки, згідно з якими об’єкт належить до класу СС3. Відповідно, ми не могли здійснити перевірку на цьому об’єкті», – наголосив посадовець.

Він додав, що забудовник намагається обдурити мешканців, не підводячи, з їхніх слів, комунікації до будинку та не забезпечуючи належних умов проживання.

Окрім цього Святослав Кіндратів наголосив, що контроль над будівництвом на вул. Величковського належить ДАБІ України. Представник міської ради пообіцяв скерувати заяву з проханням якнайшвидше вирішити конфлікт до забудовника та ДАБІ України.

Нагадаємо, ПрАТ «Ірокс» у Львові незаконно здійснює будівництво багатоповерхових будинків. Відтак, мешканців закликають не купувати квартири в новобудовах цього забудовника.

Зокрема, йдеться про будинки на вулицях: Антонича – Майданна, Тернопільська, 42, вул. Шевченка, 418.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Управління захисту економіки у Львівській області встановило і довело причетність керівника ПрАТ «Ірокс» до незаконного заволодіння коштами громадян на суму 6,5 млн грн та будівництва багатоквартирних житлових будинків на самовільно захоплених земельних ділянках у різних районах Львова.

Нагадаємо, Ігоря Микичака затримали у квітні 2018 року за підозрою у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та підробленні документів у сфері містобудування. Тоді суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 850 неоподаткованих мінімумів ‒ 1 млн 445 тис. грн.

Додамо, що мерія неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів.

Фото: Facebook-сторінка UA: Львів