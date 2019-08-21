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На Львівщині зросла кількість хворих на ентеровірусну інфекцію: як вберегтися?

Вероніка Рой

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За 7 місяців 2019 року у Львівській області захворюваність на ентеровірусну інфекцію зросла в 1,4 рази. Загалом зареєстровано 198 випадків, з них 154 – серед дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

Згідно із повідомленням, найвищі показники захворюваності зареєстровано у місті Львові – 147 випадків з них 111 – серед дитячого населення.

Також зазначається, що ентеровірусні інфекції — гострі інфекційні захворювання, які характеризуються різноманітними шляхами передачі збудника – водним, контактно-побутовим, харчовим, повітряно-краплинним. Ентеровірусна інфекція викликається ентеровірусами, серед яких нараховується понад 70 типів збудників.

«Джерелом інфекції є хворий або носій вірусу. Збудник виділяється у довкілля з носоглотки і кишкового тракту хворої людини. Ентеровіруси можуть викликати шлунково-кишкові розлади, висипання на шкірі, катаральні прояви, вірусний менінгіт. Найбільш сприйнятливими до інфекції є діти. Заразитися ентеровірусною інфекцією можна від хворої людини або носія. Часто інфікування відбувається після споживання немитих овочів та фруктів, зелені, продуктів харчування які не пройшли термічну обробку», – йдеться у повідомленні.

Симптоми ентеровірусної інфекції: захворювання може протікати у вигляді вірусного або серозного менінгіту (частіше у дітей), ангіни, респіраторної інфекції (нежить, підвищення температури), кишкової інфекції (блювання, пронос), в тяжких випадках можуть виникати судоми.

Щоб  не заразитись ентеровірусними інфекціями необхідно:

  • мити руки з милом гарячою водою, особливо перед прийомом їжі,  після відвідування громадських місць, туалету. При відсутності води використовувати вологі серветки, деззасоби для рук;
  • вживати свіжі продукти харчування, ретельно вимиті фрукти, овочі, зелень;
  • для пиття використовувати кип’ячену або бутильовану воду;
  • мити посуд гарячою водою;
  • проводити провітрювання та  вологе прибирання приміщень.

При появі перших ознак захворювання звертайтесь за медичною допомогою, не займайтесь самолікуванням! До приїзду швидкої медичної допомоги хворого необхідно ізолювати від оточуючих.

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