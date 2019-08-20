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Де у Львові можуть помитися та поїсти безпритульні: перелік адрес

Софія Мінджоса

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У мерії Львова оприлюднили перелік адрес, де безпритульні можуть безкоштовно поїсти та помитися. Відтак львів’ян закликають поширювати цю інформацію серед безхатьків. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді міста.

 

«У Львові безпритульні можуть помитися у кількох місцях. Власне, кожного дня це можна зробити в Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівська, 3а (бічна Шевченка), а також у «Домі милосердя», що на вул. Мазепи, 48», – йдеться у повідомленні міської ради.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, у Львові організували «день лазні» для безхатьків. Для того, щоб помити безпритульних, організували автобус, який відвіз їх до місця призначення.

Ініціативу щодо «днів лазні» висунув сам Андрій Садовий 9 серпня під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради. Тоді він пропонував, аби до організації таких заходів гігієни долучався й місцевий бізнес, зокрема «Гранд Готель».

Додамо, що на вул. Кирилівській, 3-А працює Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян. Тут вони можуть заночувати, поїсти, помитись та отримати медичну допомогу. Цей заклад є бюджетною установою міського управління соціального захисту.

У холодну пору року у Львові також організовують спеціальні пункти обігріву для безхатьків та потребуючих, зокрема на вул. Личаківській, 56, на вул. Сербській, 15, а також у «Соціальному готелі», що на вул. Городоцькій, 163-А.

Фото: ЛМР

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