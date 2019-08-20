Садовий організував у Львові «веселий автобус»: повіз мити безхатченків

Сьогодні, 20 серпня, у Львові організували «день лазні» для безхатченків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

Для того, аби помити бездомних, у мерії спеціально організували автобус, яким везли їх до пункту призначення. Андрій Садовий навіть прозвав його «веселим автобусом».

«Запустили «веселий автобус» для людей, які живуть на вулиці і не мають де отримати санітарно-гігієнічні послуги. Ідемо митися! Далі буде…», – написав мер Львова.

«День лазні» для безхатченків мерія сьогодні проводить у Домі милосердя, що на вул. І. Мазепи, 48. Із 2017 року тут при Згромадженні Братів Альбертинців функціонує притулок для бездомних.

Нагадаємо, ініціативу щодо «днів лазні» висунув сам Андрій Садовий 9 серпня під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради. Тоді він пропонував, аби до організації таких заходів гігієни долучався й місцевий бізнес, зокрема «Гранд Готель».

Додамо, що на вул. Кирилівській, 3-А працює Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян. Тут вони можуть заночувати, поїсти, помитись та отримати медичну допомогу. Цей заклад є бюджетною установою міського управління соціального захисту.

У холодну пору року у Львові також організовують спеціальні пункти обігріву для безхатьків та потребуючих, зокрема на вул. Личаківській, 56, на вул. Сербській, 15, а також у «Соціальному готелі», що на вул. Городоцькій, 163-А.

Фото: Facebook Андрія Садового