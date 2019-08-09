Садовий хоче помити безхатьків Львова

Міський голова Андрій Садовий ініціював проведення у Львові «днів лазні» для безхатченків. Відповідне доручення управлінню соціального захисту він дав сьогодні, 9 серпня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Є така нетипова ситуація, коли на лавках, особливо вранці, відпочивають люди, які не мають де мешкати. У нас є центр на вул. Кирилівській, багато людей ночують там, але є й такі, які не користуються його послугами. Де вони ночують, невідомо. Їхній зовнішній вигляд насправді трохи відлякує і бентежить львів’ян. Тому я би хотів, щоб була можливість для того, щоб ці люди регулярно, раз чи два рази в тиждень, могли відвідати лазню. Щоб вони мали належний вигляд», – заявив Андрій Садовий.

Він також наголосив, що такі «дні лазні» для безхатьків давно практикують у Європі, тому Львову вони також потрібні. При цьому мер додав, що до організації таких заходів гігієни може долучитися й місцевий бізнес.

«Це є нормальна практика. В багатьох європейських столицях людям, які не мають де жити, регулярно дають можливість покористуватись послугами лазні. А чому ні? Треба це організувати. Можливо, хтось із бізнесу долучиться. Можливо, Гранд Готель? Прекрасний комплекс, вони могли б таку послугу надавати», – зауважив Садовий.

Зазначимо, на вул. Кирилівській, 3-А працює Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян. Тут вони можуть заночувати, поїсти, помитись та отримати медичну допомогу. Цей заклад є бюджетною установою міського управління соціального захисту.

У холодну пору року у Львові також організовують спеціальні пункти обігріву для безхатьків та потребуючих, зокрема на вул. Личаківській, 56, на вул. Сербській, 15, а також у «Соціальному готелі», що на вул. Городоцькій, 163-А.

З 2017 року на вул. І. Мазепи при Згромадженні Братів Альбертинців функціонує притулок для бездомних.