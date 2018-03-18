Через негоду для львівських безхатьків знову відкривають пункти обігріву

У зв’язку із погіршенням погодних умов та похолоданням у Львові знову запрацюють пункти обігріву де бездомним за потреби дадуть теплий одяг, напої та їжу і можуть запропонувати місце для ночівлі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, у період мінусових температур у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб щоденно з 9.00 до 20.00 год. працює пункт обігріву. Він забезпечений гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. Контакти Центру обліку та нічного перебування бездомних: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, адреса: вул. Кирилівська, 3а.

Як і в попередні періоди через зниження температури, відкрито додаткові пункти обігріву у Львові.

Так, спільно з благодійною організацією «Регіональний центр соціальної адаптації», організовано роботу пункту обігріву за адресою вул. Личаківська, 56 у приміщенні цієї благодійної організації. Пункт обігріву забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

Також у Галицькому районі міста Львова на території ЛКП «Старий Львів» за адресою вул. Сербська 15, під керівництвом Галицької районної адміністрації, організовано роботу пункту обігріву. Цей пункт обігріву може розмістити до 25 осіб.

Додатково організовано роботу пункту обігріву у приміщенні Комунального закладу соціального захисту «Соціальний готель» на вул. Городоцькій, 163а. Пункт обігріву забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.