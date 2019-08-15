Львів’яни вимагають вимити трамваї і тролейбуси

Львівську міську раду просять зобов’язати ЛКП «Львівелектротранс» вимити та продезінфікувати салони трамваїв і тролейбусів. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій, передає кореспондент Львівського порталу.

Автор петиції Ігор Труш нарікає, що електротранспорт перебуває не лише у незадовільному технічному стані, а й санітарному. Тому він пропонує зобов’язати ЛКП «Львівелектротранс» вимити салони трамваїв і тролейбусів та оприлюднити відповідний фотозвіт.

«Електротранспорт – у жахливому стані, не тільки в технічному, але і в плані чистоти та дезінфекції. Його не прибирають та не дезінфікують взагалі. Пропоную зобов’язати ЛКП «Львівелектротранс» забезпечити клінінг транспорту та зробити обов’язковий фотозвіт», – наголошує Ігор Труш.

Зазначимо, що для того, аби Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Наразі під нею підписались 43 людини, однак збір підписів триватиме ще до початку жовтня.

Нагадаємо, нещодавно мерія погодила отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку на купівлю десяти нових трамваїв.

У березні цього року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйона євро позики.

Також до осені до Львова «Електрон» має доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Як повідомляв Львівський портал, торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро. У планах – купівля ще сотні тролейбусів за кредитні кошти.