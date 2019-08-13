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На Львівщині судитимуть солдата-дезертира

Наталя Дуляба

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Суд помістив під варту військовослужбовця Збройних Сил України, якого на Львівщині розшукували з 11 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону.

 

Встановлено, що солдат протягом лютого-березня неодноразово самовільно покидав територію військової частини. А 25 березня, намагаючись назавжди ухилитись від військової служби, він остаточно втік.

«Через власну недисциплінованість і з метою ухилитись від військової служби назавжди військовослужбовець самовільно залишив військову частину та проводив час на власний розсуд до того, як його затримали працівники Вінницького райвідділу поліції», – йдеться у повідомленні.

Бійцю повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) та ч. 3 ст. 408 КК України (дезиртирство).

Нещодавно Личаківський районний суд м. Львова обрав чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Втім вийти з СІЗО він може, внісши 38 тисяч гривень застави. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно двоє мешканців Львівщини отримали умовний термін за ухиляння від армії.

Загалом за час весняної призовної кампанії на Львівщині від строкової служби ухилилися близько 13 500 людей.

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