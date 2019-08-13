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Із нагоди відкриття 120-го театрального сезону у Львівській опері стартує тиждень української музики

Соломія Головіна

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Львівська національна опера до Дня Незалежності України розпочинає 120-ий театральний сезон із тижня української музики. Отож протягом 16-25 серпня львів’яни та гості міста зможуть насолоджуватися класикою українського оперного мистецтва, а також творами легендарних митців сучасності. Про це повідомляє пресслужба театру.

 

П’ЯТНИЦЯ, 16 Серпня – опера «Мойсей» М.Скорика

Основою лібрето опери є однойменна поема Івана Франка. Як і літературне першоджерело, опера «Мойсей» – не тільки про вселенський символ пророка, якому Божим провидінням було дано «рабів перетворити в народ». Вона – про прагнення нашого народу «вийти з рабства, вирвати його з серця», про історію України, про її майбутнє.

Слушно додати, що «Мойсей» М.Скорика – єдиний музично-театральний твір, який вперше в історії незалежної України фінансував Ватикан і отримав папське благословення під час перебування Папи Римського Іоанна Павла II в Україну.

Саме ця опера відкриє 120-ий театральний сезон, перший тиждень якого присвячений виключно українській музиці. Усіх поціновувачів мистецтва запрошують!

Початок о 18:00, квитки на оперу «Мойсей».

СУБОТА, 17 Серпня – опера «Наталка-Полтавка» М. Лисенка

Сюжет опери, поставленої за п’єсою І. Котляревського, приваблює щирою любов’ю до простого народу, оптимізмом, реалістичним відображенням сільського життя.

Це класична історія про любов і вірність за п’єсою, з якої починався український театр на початку ХІХ століття. Її знає тепер кожен школяр, але не кожен слухав народні мелодії в обробці Лисенка і чарівливі голоси талановитих співаків в ролях головних героїв: Наталки, Петра, Терпилихи, Возного, Виборного і Миколи.

Також зауважимо, що «Наталка-Полтавка» цього року святкує потрійний ювілей: 250 років від дня народження І.Котляревського; 200 років зі створення драми «Наталка Полтавка»;130 років опері «Наталка-Полтавка» М.Лисенка.

Початок о 19:00, квитки на оперу «Наталка-Полтавка».

НЕДІЛЯ, 18 Серпня; НЕДІЛЯ 25 Серпня – балет «Лілея» К. Данькевича

«Лілея» – дорогоцінна перлина національного хореографічного мистецтва з втіленням шевченкових поетичних образів на балетній сцені.

Основним лейтмотивом балету є мотив «Лілеї», побудований на українській народній пісні «Ой, зійди, зійди зіронько та вечірняя». Композитор передає життя  героїв балету – Лілеї та Степана, розкриває їх мрії, кохання, страждання і боротьбу, життя їх народу, який дав їм прекрасні полум’яні серця, волю і силу в боротьбі проти панської неволі, віру в свою майбутню перемогу.

Початок 18 серпня о 12:00, квитки на балет «Лілея».

Початок 25 серпня о 12:00, квитки на балет «Лілея».

НЕДІЛЯ, 18 Серпня – опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

«Запорожець за Дунаєм» – єдина опера композитора та співака Семена Гулака-Артемовського, однак вона залишається найбільш популярною українською оперою до сьогодні! Цікаво, що партію Карася на прем’єрних виставах виконував сам композитор, адже Семен Гулак-Артемовський був видатним оперним співаком свого часу, виступав на сценах Флорентійської опери та Маріїнського театру.

Сюжет опери переносить глядача у володіння турецького султана, який частенько, переодягнувшись в одяг простолюдина, прогулювався по своїх землях. Так він зустрів запорізького козака Івана Карася і запросив його в гості. Славний запорожець, не знаючи, у кого він гостював, випросив у султана вольну і собі, і всім задунайським запорожцям.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Запорожець за Дунаєм».

ЧЕТВЕР, 22 Серпня; П’ЯТНИЦЯ, 23 Серпня – феєрія «Коли цвіте папороть» Є. Станковича 

Феєрія-опера-балет «Коли цвіте папороть» поєднала прадавні народні мелодії і модерні принципи композиторської техніки.

Твір був написаний у 1977 році, але ніколи не мав повного сценічного втілення. Львівська опера взяла на себе сміливість яскраво й  феєрично зреалізувати неймовірно красиве мистецьке полотно.

У цій новаторській виставі нема традиційного сюжету, звичних для опер арій, дуетів. У першій дії заглянемо в барвисті часи язичництва, коли формувалася прадавня культура українського народу в єднанні людини й природи; у другій – відчуємо у наші бурхливі дні з відлунням війни, з героїкою, навіяною спогадами про  волелюбне козацтво, з тривогою про загрозу можливої майбутньої катастрофи.

Початок 22 серпня о 18:00, квитки на феєрію «Коли цвіте папороть».

Початок 23 серпня о 18:00, квитки на феєрію «Коли цвіте папороть».

Фото: Львівська опера

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