Lviv IT Cluster відхрестився від будівництва офісів на місці будинку Терлецького

Виконавчий директор Lviv IT Cluster Степан Веселовський заявив, що організація не має жодного стосунку до будівництва офісів нібито для ІТ на вул. Сахарова, 52. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Lviv ІТ Cluster не має жодного стосунку до цього проекту. Ми не є ініціаторами цього проекту, і більше того, дізналися про нього з новин. Зараз багато девелоперів користуються доброю репутацією нашої організації і загалом ІТ індустрії та будують щось для ІТ, не питаючи ІТ», – написав Веселовський.

Він зазначив, що Lviv ІТ Cluster реалізовує у місті лише два будівельні проекти, і при цьому використовує «інший підхід».

«Ми використовуємо зовсім інший підхід до створення інфраструктурних проектів. Спочатку творимо спільноти, а потім – інфраструктуру. Всі інші спроби робити навпаки приводять до таких ситуацій, як зараз є з будинком Терлецького. Я, на жаль, не можу фахово оцінити рішення Львівської міської ради щодо знесення цього будинку і будівництва офісного центру… Мені теж цікаво, яке рішення є правильним, але тільки як людині, яка живе у нашому чарівному місті», – додав Степан Веселовський.

Нагадаємо, 26 липня виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив знести будинок Терлецького на вул. Сахарова, 52, а на його місці спорудити офіси. Будівництвом займатиметься ТзОВ «Інсула інвест», власник якого є наближеною особою до компанії «Авалон».

Через це у Львові розгорівся справжній скандал, адже на захист будинку, який звели ще у 1907 році, стали активісти, пам’яткоохоронці та небайдужі містяни. Вони навіть зареєстрували петицію до міської ради з вимогою не допустити знесення будівлі, яка ще й знаходиться в історичному ареалі міста. За кілька днів вона зібрала необхідні 500 голосів.

Однак на противагу цій петиції львів’янин Василь Жбадинський створив альтернативну, у якій закликає таки збудувати сучасний офісний центр на місці історичної будівлі.

30 липня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що призупинив дію згаданого рішення. Тому 2 серпня біля будинку Терлецького провели виїзне засідання виконавчого комітету Львівської міськради, аби обговорити це будівництво. Про те, що відбувалось під час такого заходу, читайте у матеріалі Львівського порталу «Знести будинок Терлецького заради будівництва офісів: що про це думають львів’яни?».

Додамо, що будинок на вул. Сахарова, 52 збудували у 1907 році, він належав Михайлу Терлецькому – відомому аптекареві та меценату. Чоловік був єдиним у Львові українцем, який мав власну аптеку.